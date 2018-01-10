Нарушения ПДД обернутся для российских водителей балльными штрафами

Москва, 10 января. Госдума России в весеннюю сессию рассмотрит пять законопроектов, меняющих правила наказания для водителей.

Как пишет газета «Известия», согласно документу, в России могут ввести штрафы за опасное вождение (штраф в пять тысяч рублей), балльную систему для нарушителей ПДД. Ранее документ предусматривал лишение водительских прав на один-полтора года за три и более нарушений ПДД в год. Сейчас применять такое наказание предлагают к тем, кто систематически нарушал скорость более чем на 40 километров в час, проезжал на красный свет, выезжал на встречную полосу и так далее.

Авторы законопроекта также предлагают упрощенную процедуру наказания для водителей, чьи проступки на дороге зафиксировала видеокамера. Они рассмотрят законопроект, который разрешает наказывать нарушителей ПДД на основании видеозаписи, сделанной с помощью приложения «Народный инспектор», и без протокола.