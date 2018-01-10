Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту

Москва, 10 января. В обновленных рекомендациях по представлению сведений о доходах государственных служащих, утвержденных Минтрудом, впервые упоминаются цифровые валюты. Ведомство разрешило чиновникам не указывать их в справке.

В частности, чиновникам не нужно будет отчитываться о биткоинах, курс которого в минувшем году достигал 20 тысяч долларов.

«Формой справки не предусмотрено указание… виртуальных валют», — говорится в документе.

Также декларации не подлежат товары и услуги, полученные госслужащими в натуральной форме. В то же время подарки в виде денег должны быть упомянуты в справке. Минтруд рекомендовал чиновникам указывать иные места работы при наличии, указывать место обучения несовершеннолетних детей.

По мнению экспертов, новая редакция рекомендаций дает возможность для получения взяток госслужащими в виде виртуальных валют, пишут «Известия».

«Но криптовалюта не является средством платежа, ее невозможно потратить. Если же они ее продадут и получат реальный доход, его будет необходимо декларировать, поэтому риски минимальны», — уточнил специалист центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислав Цепков.

При этом другие эксперты отметили, что документ требует от госслужащих большей открытости, чем прежде.

Напомним, российские чиновники предоставляют сведения о доходах с 2009 года. Минтруд ежегодно выпускает для них методические рекомендации ««по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки». Документ разрабатывается совместно с администрацией президента РФ и Генпрокуратурой.

Ранее «Газета.ру» опубликовала прогноз экспертов о курсе биткоина в 2018 году. Специалисты не исключили возможности взлета курса до 100 тысяч долларов, но предупреждают, что он также может упасть до 8 тысяч долларов.