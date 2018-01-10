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Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту
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    Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту

    7:31  10 Января 2018  /обновлено: 7:31  10 Января 2018
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    Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту

    Москва, 10 января. В обновленных рекомендациях по представлению сведений о доходах государственных служащих, утвержденных Минтрудом, впервые упоминаются цифровые валюты. Ведомство разрешило чиновникам не указывать их в справке.

    В частности, чиновникам не нужно будет отчитываться о биткоинах, курс которого в минувшем году достигал 20 тысяч долларов.

    «Формой справки не предусмотрено указание… виртуальных валют», — говорится в документе.

    Также декларации не подлежат товары и услуги, полученные госслужащими в натуральной форме. В то же время подарки в виде денег должны быть упомянуты в справке. Минтруд рекомендовал чиновникам указывать иные места работы при наличии, указывать место обучения несовершеннолетних детей.

    Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту

    По мнению экспертов, новая редакция рекомендаций дает возможность для получения взяток госслужащими в виде виртуальных валют, пишут «Известия».

    «Но криптовалюта не является средством платежа, ее невозможно потратить. Если же они ее продадут и получат реальный доход, его будет необходимо декларировать, поэтому риски минимальны», — уточнил специалист центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислав Цепков.

    При этом другие эксперты отметили, что документ требует от госслужащих большей открытости, чем прежде.

    Напомним, российские чиновники предоставляют сведения о доходах с 2009 года. Минтруд ежегодно выпускает для них методические рекомендации ««по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки». Документ разрабатывается совместно с администрацией президента РФ и Генпрокуратурой.

    Ранее «Газета.ру» опубликовала прогноз экспертов о курсе биткоина в 2018 году. Специалисты не исключили возможности взлета курса до 100 тысяч долларов, но предупреждают, что он также может упасть до 8 тысяч долларов.  

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #криптовалюта #биткоин #чиновники #доходы
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