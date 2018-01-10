Эксперт оценил шанс «Локомотива» на чемпионство после зимнего сбора

Москва, 10 января. Столичный «Локомотив» отправляется на первый сбор в наступившем году в грядущую пятницу, 12 января. Текущий лидер Российской футбольной премьер-лиги собирается готовиться ко второй части сезона в испанском городе Марбелья.

В рамках испанского сбора команда российского специалиста Юрия Семина также проведет три товарищеские игры.

По словам заслуженного тренера СССР и России Анатолия Бышовца, кураж, который поймал «Локомотив» минувшей осенью, дает ему определенное преимущество на вторую часть чемпионата, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что футболисты приедут на сбор с осознанием того шанса на чемпионство.

Кроме того, стоит учесть, что состав железнодорожников один из сильнейших и давно наигран, подчеркнул он.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», форвард «Локомотива» Эдер готов вернуться в «Лилль».