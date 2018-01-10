В Сеть выложили видео испытания конкурента российского двигателя РД-180
Москва, 10 января. Американская компания Blue Origin испытала ракетный двигатель BE-4. Видео испытания размещено в Twitter.
Как рассказали в компании, Blue Origin смогла превысить поставленные цели по удельному импульсу. Инженеры продолжают работать над глубоким дросселированием BE-4. Отмечается, что установка способна развивать тягу в 2,4 килоньютонов на уровне моря.
Напомним, BE-4 намерены использовать на ракете-носителе Vulcan. Ее разрабатывают в качестве замены Atlas V с российскими РД-180.
Также BE-4 будут устанавливать на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.
Ранее URA.ru писало, что Россия продолжит поставлять в США ракетные двигатели, несмотря на напряженные отношения между странами. Российский «Энергомаш» в данный момент имеет два контракта с американскими партнерами. Первый предусматривает поставку двигателей РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, второй — РД-181 для среднего носителя Antares.
Latest BE-4 engine test footage where we exceeded our Isp targets. We continue to exercise the deep throttling of our full scale 550,000 lbf BE-4, the reusability of our hydrostatic pump bearings and our stable start/stop cycles. More to follow from ongoing tests. #BE4 #NewGlenn pic.twitter.com/fw5zvtwpJ6— Blue Origin (@blueorigin) January 8, 2018