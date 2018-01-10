В Сеть выложили видео испытания конкурента российского двигателя РД-180

Москва, 10 января. Американская компания Blue Origin испытала ракетный двигатель BE-4. Видео испытания размещено в Twitter.

Как рассказали в компании, Blue Origin смогла превысить поставленные цели по удельному импульсу. Инженеры продолжают работать над глубоким дросселированием BE-4. Отмечается, что установка способна развивать тягу в 2,4 килоньютонов на уровне моря.

Напомним, BE-4 намерены использовать на ракете-носителе Vulcan. Ее разрабатывают в качестве замены Atlas V с российскими РД-180.

Также BE-4 будут устанавливать на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.

Ранее URA.ru писало, что Россия продолжит поставлять в США ракетные двигатели, несмотря на напряженные отношения между странами. Российский «Энергомаш» в данный момент имеет два контракта с американскими партнерами. Первый предусматривает поставку двигателей РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, второй — РД-181 для среднего носителя Antares.