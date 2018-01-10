Забывший слова гимна США Трамп рассмешил пользователей Сети

Вашингтон, 10 января. Президент США Дональд Трамп забыл слова национального гимна, чем рассмешил пользователей Сети. Об том со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

Очередной скандал с участием главы Белого дома случился на финале чемпионата по американскому футболу в Атланте. Перед игрой сборных команд колледжей из штатов Алабама и Джорджия исполнялся национальный гимн. Но вместо того чтобы подпевать, Дональд Трамп невпопад открывал рот, а после вовсе умолк.

Запись с очередным конфузом президента США попала в Сеть и позабавила пользователей.

«Америка, твой президент — ну ты в курсе, #MAGA (Make America Great Again «Сделаем Америку снова великой») парень — не знает всех слов национального гимна. Это отвратительное проявление лицемерия. Также напомню, что рейтинг его поддержки составляет 37 процентов. Самый непопулярный президент всех времен», — прокомментировал инцидент один из пользователей.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0 — Nick Laparra (@NickLaparra) January 9, 2018

Напомним, ранее в США стартовали продажи книги журналиста Майкал Вульфа «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», в которой рассказываются многие подробности из жизни президента США. По данным портала «Ридус», в книге также раскрывается секрет необычной прически американского лидера. Он заключается в пересадке волос и использовании специального геля.