Украинские силовики обстреляли Калиновку в ЛНР

Луганск, 10 января. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что бойцы ВСУ применили миномет калибром 82 миллиметра. Под обстрел попали позиции Народной милиции ЛНР около Калиновки со стороны подконтрольного ВСУ села Луганское. Украинскими военными было выпущено 16 мин.

Жертв, пострадавших, разрушений нет.

Ранее стороны согласовали «новогоднее перемирие» в Донбассе. Режим прекращения огня вступил в силу 23 декабря.

Как писало URA.ru, украинцы перебросили танки и диверсантов на линию соприкосновения в ЛНР.