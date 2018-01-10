Вашингтон, 10 января. Американский производитель фотооборудования Kodak анонсировал создание собственной криптовалюты Kodakcoin.

Как сообщает «Газета.ru», информация об этом опубликована в распространенном пресс-релизе компании. Для этих целей Kodak заключил соглашение со стартапом Wenn Digital, в рамках которого, собственно, и будет разработана собственная криптовалюта.

Уже известно, что в самом конце января для запуска блокчейн-платформы KodakOne производитель фотооборудования проведет так называемое «первичное размещение криптовалют» (ICO — initial coin offering)

Добавим, что на фоне этой новости стоимость акций Kodak на фондовой бирже Нью-Йорка поднялась на более чем 120%, достигнув накануне около 6,9 долларов за одну штуку.