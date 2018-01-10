Стало известно, когда электрокар Tesla Model 3 приедет в Россию

Москва, 10 января. Официальный представитель Moscow Tesla Club сообщил, что осенью наступившего года на российском рынке появятся в продаже автомобили Tesla Model 3.

Отмечается, что для покупателей, которые сделают предварительный заказ (145 тыс. рублей — Прим.ред.), устроят демонстрацию новейшей модели.

Цена транспортного средства начинается от 3,5 млн рублей. Инженеры оборудовали автомобиль мотором с производительностью 262 лошадиные силы.

Продажи Tesla Model 3 в России начнутся в 2018 году. Стоимость электромобиля составит от 3,5 до 5,5 млн руб pic.twitter.com/fJGn2fqFBP — Артем Орлов (@artemkniga) January 9, 2018

Уточняется, что на одной подзарядке автомобиль может проехать до 350 километров.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», американская компания SpaceX выпустит электрический пикап вслед за Tesla Model Y.