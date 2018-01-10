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Стало известно, когда электрокар Tesla Model 3 приедет в Россию
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    Стало известно, когда электрокар Tesla Model 3 приедет в Россию

    7:17  10 Января 2018  /обновлено: 7:17  10 Января 2018
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    Стало известно, когда электрокар Tesla Model 3 приедет в Россию

    Москва, 10 января. Официальный представитель Moscow Tesla Club сообщил, что осенью наступившего года на российском рынке появятся в продаже автомобили Tesla Model 3.

    Отмечается, что для покупателей, которые сделают предварительный заказ (145 тыс. рублей — Прим.ред.), устроят демонстрацию новейшей модели.

    Цена транспортного средства начинается от 3,5 млн рублей. Инженеры оборудовали автомобиль мотором с производительностью 262 лошадиные силы.

    Уточняется, что на одной подзарядке автомобиль может проехать до 350 километров.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», американская компания SpaceX выпустит электрический пикап вслед за Tesla Model Y. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #автомобили #электрокар #tesla model 3
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