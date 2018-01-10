Тарифам ЖКХ в России добавят прозрачности
Москва, 10 января. Минстрой России подготовил новые правила управления многоквартирными домами.
Как пишет газета «Известия», согласно документу, управляющие компании обяжут раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги. Помимо этого жильцов начнут заранее извещать о повышении цен на услуги. Также жильцов заранее начнут предупреждать о проведении ремонтных работ.
Согласно документу, информация об увеличении цен на услуги, предоставляемые УК, а также о увеличении тарифов ЖКХ должны быть вывешена не менее чем за 30 суток на видном месте в подъезде дома.
Эксперты уверены, что поправки в законодательство повысят ответственность управляющих организаций и позволят гражданам избежать переплат.
Как ранее писала Газета.ru, ранее Совфед одобрил ужесточение требований к управляющим компаниям. Совет Федерации одобрил законопроект, ограничивающий действие лицензии на управление многоквартирными домами пятью годами.