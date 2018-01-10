Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Сеул, 10 января. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако только «при определенных условиях». В ходе прямых переговоров лидер демократической Кореи надеется обеспечить стабильность обстановки на Корейском полуострове накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Тем не менее, как подчеркнул Мун Чжэ Ин, «денуклеаризация Корейского полуострова, согласованная ранее в ходе переговоров между двумя Кореями, остается нашей базовой позицией, от которой мы не откажемся». Соглашаясь на встречу он надеется на снятие напряженности в регионе, отмечает RT.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что Северная Корея согласилась в качестве жеста мира отправить на Олимпийские игры в Пхенчхане свою команду по тхэквондо. При этом в ходе переговоров южнокорейская сторона предложила провести встречу разделенных семей, проживающих по разные стороны межкорейской границы — как отмечает Ura.ru, в качестве предварительной даты для этой акции назначено 15 февраля.