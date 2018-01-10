Эксперт рассказал, почему машину нельзя прогревать перед движением зимой

Москва, 10 января. Автомобильный эксперт Джейсон Фенске рассказал, почему не стоит разогревать машину зимой.

На своем блоге в YouTube он объяснил, что большинство машин оснащены инжекторной системой подачи топлива. Эта система позволяет безопасно разогреть двигатель с помощью медленной езды.

Она также может справляться с температурой ниже нуля и этим отличается от карбюраторов, которые вызвали устоявшееся мнение, что автомобилю зимой нужно постоять с включенным двигателем перед тем как начать двигаться.

Эксперт рассказал, что медленная езда разогревает двигатель лучше, чем классический разогрев. Фенске добавил, что прогревать двигатель без движения даже опасно, так как сырой бензин может просочиться в машинное масло.

Ранее Газета.ru писала, что Росавтодор напомнил автомобилистам о необходимости подготовиться к зиме.