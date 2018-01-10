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Украина и Донбасс начали обсуждать второй этап обмена пленными
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    Украина и Донбасс начали обсуждать второй этап обмена пленными

    6:47  10 Января 2018  /обновлено: 6:47  10 Января 2018
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    Украина и Донбасс начали обсуждать второй этап обмена пленными

    Донецк (ДНР), 10 января. Представители Украины и народных республик Донбасса приступили к обсуждению второго этапа обмена пленными.

    Как сообщили «Известиям» в руководстве Донецкой и Луганской народных республик, встреча контактной группы должна состояться в столице Белоруссии уже на следующей неделе.

    В ДНР и ЛНР ожидают, что сторонам по результатам встречи 18 января в дальнейшем удастся завершить реализацию формулы «всех на всех», чего не удалось добиться при проведении первого этапа.

    По словам уполномоченного от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений Игоря Плотницкого, на встрече в Минске представители Украины и Донбасса должны приступить к согласованию списков.

    По словам лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, второй этап обмена может пройти по формуле «74 на 29».

    Автор: Константин Терехов
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    #днр #донбасс #лнр #обмен пленными
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