США приветствуют переговоры Южной Кореи и КНДР

Вашингтон, 10 января. Соединенные Штаты приветствуют касающиеся Олимпиады в Пхенчхане переговоры между Северной и Южной Кореями. Соответствующее заявление распространил 9 января Госдепартамент США.

«Соединенные Штаты приветствуют состоявшиеся консультации между Республикой Корея и Северной Кореей, направленные на безопасное и успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пхенчхане», — говорится в сообщении.

Госдеп отметил, что США «остаются в близком контакте» с представителями южнокорейских властей, которые гарантируют, что участие КНДР в зимней Олимпиаде в 2018 году не будет нарушать введенных Совбезом ООН санкций.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства также говорится, что США считают позитивным и «приветствуют решение КНДР» отправить делегацию на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что в городе Пханмунджом начались переговоры о нормализации отношений между делегациями Южной Кореи и КНДР. Также участники встречи обсудят возможное участие спортсменов из Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхенчхане.