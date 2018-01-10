Ученые вооружат российскую армию электромагнитными пушками

Москва, 10 января. Российским ученым удалось создать технологии, которые в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками.

Как пишет газета «Известия», освоением технологии занимаются сотрудники Объединенного института высоких температур РАН. Они могут в шесть раз увеличить мощность плазменного рельсотрона.

Отмечается, что электромагнитное поле дает возможность разгонять метательные снаряды до околокосмических скоростей. В таком случае даже маленький снаряд наделяется огромной разрушительной силой.

Ученые сумели сконструировать и построить новый емкостный накопитель.