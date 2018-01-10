Вывести войска США из Прибалтики год назад предлагали помощники Дональду Трампу

Вашингтон, 10 января. Дональду Трампу в самом начале его президентства помощники предлагали вывести войска США из Прибалтики.

Как сообщает РИА Новости, статья на тему была опубликована накануне в издании Daily Beast, в которой отмечается, что таким образом предлагалось «инициировать новые отношение с российским президентом Путиным».

Вывести войска как будто предлагал заместитель помощника Трампа по стратегическому планированию Кевин Харрингтон, — сообщает издание. Как утверждается, источник Daily Beast слышал об этом непосредственно от Харрингтона.

«Тот просил о выводе или передислокации американских войск из стран Балтии… По его словам, он рассматривал это как жест в адрес Кремля, чтобы понять, можно ли улучшить отношения с Россией, говорится в материале», — уточняется в статье.

Добавим, что на данный момент в Белом доме никак не прокомментировали опубликованную статью.

