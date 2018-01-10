Москва, 10 января. В умеренных кругах на Западе обсуждают сценарии признания Крыма частью России. Об этом заявил вице-премьер правительства республики при президенте Георгий Мурадов.

«Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев», — заявил РИА Новости Мурадов.

Вместе с тем вице-премьер крымского правительства отметил, что Крыму не требуется особого международного признания, так как республика не является независимым государством, а входит в состав Российской Федерации.

Мурадов подчеркнул, что противники воссоединения Крыма с РФ не ставят вопроса об «активных действиях против суверенитета и территориальной целостности России».

«Полагаю, что это сценарий последовательной борьбы против нашей страны невоенными методами, по сценарию развала СССР», — заявил чиновник.

Напомним, на Украине по прежнему сильны антироссийские настроения и даже высказываются предположения во возможности применения военной силы. Ранее портал «Дни.ру» сообщил, что бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко рассказал об уязвимости крымского моста для ракетного удара.