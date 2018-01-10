Колонну автомобилей освободили из снежного плена на Сахалине

Южно-Сахалинск, 10 января. Специалисты спасательного ведомства освободили из снежного плена в Сахалинской области колонну из 50 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, автолюбители были блокированы мощным циклоном на нескольких участках дороги в окрестностях села Фирсово, что в Долинском районе.

«Путь им преградили заносы снега высотой до трех метров. Спасательная операция продолжалась всю минувшую ночь, сейчас колонна направляется в сторону Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что спасатели добирались до застрявшей колонны из Южно-Сахалинска в течение шести часов, вызволяя по дороге и другие застрявшие в снегу автомобили.