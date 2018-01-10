ГПС Украины возмутилась «ответом Москвы» на введение биометрического контроля

Киев, 10 января. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обвинила Россию в «провокационных действиях» из-за введения биометрического контроля. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

По данным издания, в Госпогранслужбе Украины обвинили российскую сторону в том, что она «ответила на биометрический контроль».

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля», — цитирует первого заместителя председателя ГПСУ Василия Серватюка издание.

Серватюк также отметил, что украинские пограничные пункты «усилены техникой и личным составом», так как Госпогранслужба Украины ожидает больше провокаций с российской стороны.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что с 1 января 2018 года Украина вводит биометрический контроль для въезжающих на территорию страны граждан 70 государств, в том числе России.