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Украина
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Украина
ГПС Украины возмутилась «ответом Москвы» на введение биометрического контроля
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    ГПС Украины возмутилась «ответом Москвы» на введение биометрического контроля

    5:57  10 Января 2018  /обновлено: 5:57  10 Января 2018
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    ГПС Украины возмутилась «ответом Москвы» на введение биометрического контроля

    Киев, 10 января. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обвинила Россию в «провокационных действиях» из-за введения биометрического контроля. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

    По данным издания, в Госпогранслужбе Украины обвинили российскую сторону в том, что она «ответила на биометрический контроль».

    «Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля», — цитирует первого заместителя председателя ГПСУ Василия Серватюка издание.

    Серватюк также отметил, что украинские пограничные пункты «усилены техникой и личным составом», так как Госпогранслужба Украины ожидает больше провокаций с российской стороны.

    Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что с 1 января 2018 года Украина вводит биометрический контроль для въезжающих на территорию страны граждан 70 государств, в том числе России.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #госпогранслужба украины #биометрический контроль
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