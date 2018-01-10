Новый дивизион С-400 под Севастополем возьмет под контроль границу с Украиной

Севастополь, 10 января. Второй по счету новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, расположенный под Севастополем, возьмет под контроль границу с Украиной.

Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах Республики Крым. Утоняется, что в первую очередь, новый дивизион ЗРК, прежде всего, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

«Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины», — рассказал собеседник агентству.

Напомним, о том, что новый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму 12 января, сообщалось еще в декабре прошлого года. Прошлой весной первый дивизион С-400 был развернут в окрестностях Феодосии.