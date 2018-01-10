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Украина
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Общество
Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за циклона
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    Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за циклона

    5:36  10 Января 2018  /обновлено: 5:36  10 Января 2018
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    Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за циклона

    Южно-Сахалинск, 10 января. В связи со сложными погодными условиями в областном центре введен режим чрезвычайной ситуации.

    Как информирует пресс-служба городской мэрии, решение об этом было принято в ходе заседания оперативного штаба – Южно-Сахалинск, как и вся южная часть региона, находится сейчас под властью мощного циклона.

    «В связи со сложной погодной обстановкой в областном центре веден режим чрезвычайной ситуации», — говорится в официальном сообщении администрации города.

    Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за циклона

    Несмотря на то, что расчисткой улиц занимается весь парк спецтехники, обстановка в городе остается сложной – остаются закрытыми несколько магистралей, не работает автобусное сообщение, отменены занятия в школах.

    «Всем автомобилистам настоятельно рекомендовано воздержаться от использования личного автотранспорта, чтобы дать возможность спецтехнике произвести расчистку», — также говорится в сообщении мэрии Южно-Сахалинска.

    Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за циклона 

    Автор: Константин Терехов
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    #сахалин #циклон #режим чс
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