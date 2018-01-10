Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за циклона 

Южно-Сахалинск, 10 января. В связи со сложными погодными условиями в областном центре введен режим чрезвычайной ситуации.

Как информирует пресс-служба городской мэрии, решение об этом было принято в ходе заседания оперативного штаба – Южно-Сахалинск, как и вся южная часть региона, находится сейчас под властью мощного циклона.

«В связи со сложной погодной обстановкой в областном центре веден режим чрезвычайной ситуации», — говорится в официальном сообщении администрации города.

Несмотря на то, что расчисткой улиц занимается весь парк спецтехники, обстановка в городе остается сложной – остаются закрытыми несколько магистралей, не работает автобусное сообщение, отменены занятия в школах.