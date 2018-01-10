Минздрав хочет создать антикоррупционный «телефон доверия»

Москва, 10 января. Минздрав России разработал проект приказа, согласно которому для противодействия коррупции будет создан «телефон доверия». Документ опубликован на портале нормативных актов.

В пояснительной записке к приказу сообщается, что документ подготовлен в целях «реализации антикоррупционных мероприятий», которые проводит ведомство. В качестве цели создания «телефона доверия» указывается формирование «нетерпимости к коррупционному поведению» в обществе.

Новшество будет работать в режиме автоответчика. «Телефон доверия» будет записывать обращения граждан и хранить их в течение года.