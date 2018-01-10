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Украина
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Общество
Минздрав хочет создать антикоррупционный «телефон доверия»
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    Минздрав хочет создать антикоррупционный «телефон доверия»

    5:21  10 Января 2018  /обновлено: 5:21  10 Января 2018
    118

    Минздрав хочет создать антикоррупционный «телефон доверия»

    Москва, 10 января. Минздрав России разработал проект приказа, согласно которому для противодействия коррупции будет создан «телефон доверия». Документ опубликован на портале нормативных актов.

    В пояснительной записке к приказу сообщается, что документ подготовлен в целях «реализации антикоррупционных мероприятий», которые проводит ведомство. В качестве цели создания «телефона доверия» указывается формирование «нетерпимости к коррупционному поведению» в обществе.

    Новшество будет работать в режиме автоответчика. «Телефон доверия» будет записывать обращения граждан и хранить их в течение года.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #минздрав #антикоррупционная работа
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