Лицемерием назвали в посольстве РФ «беспокойство» США в связи с выборами-2018

Вашингтон, 10 января. В посольстве России в США назвали лицемерием «обеспокоенность» Вашингтона ситуацией в связи с выборами президента РФ.

Соответствующий комментарий опубликован в Twitter-аккаунте дипломатического ведомства, который стал ответом на заявление представителя Государственного департамента Клэй Ноэл, - сообщает РИА Новости.

Напомним, что официальный Вашингтон оказался вдруг «обеспокоен» в связи с якобы применением российскими властями «строгих мер» по отношению к неким «независимым голосам».

«В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении российского посольства.

Ранее, напомним, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова также прокомментировала сообщения представителя американского внешнеполитического ведомства, назвав такую «реакцию» «вмешательством — как в процесс выборов, так и внутренние дела России».