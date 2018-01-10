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Лицемерием назвали в посольстве РФ «беспокойство» США в связи с выборами-2018
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    Лицемерием назвали в посольстве РФ «беспокойство» США в связи с выборами-2018

    5:19  10 Января 2018  /обновлено: 5:20  10 Января 2018
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    Лицемерием назвали в посольстве РФ «беспокойство» США в связи с выборами-2018

    Вашингтон, 10 января. В посольстве России в США назвали лицемерием «обеспокоенность» Вашингтона ситуацией в связи с выборами президента РФ.

    Соответствующий комментарий опубликован в Twitter-аккаунте дипломатического ведомства, который стал ответом на заявление представителя Государственного департамента Клэй Ноэл, - сообщает РИА Новости.

    Напомним, что официальный Вашингтон оказался вдруг «обеспокоен» в связи с якобы применением российскими властями «строгих мер» по отношению к неким «независимым голосам». 

    «В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении российского посольства.

    Лицемерием назвали в посольстве РФ «беспокойство» США в связи с выборами-2018

    Ранее, напомним, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова также прокомментировала сообщения представителя американского внешнеполитического ведомства, назвав такую «реакцию» «вмешательством — как в процесс выборов, так и внутренние дела России».

    Автор: Константин Терехов
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    #мария захарова #вашингтон #госдепартамент сша #выборы-2018 #посольство рф
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