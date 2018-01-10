Сирия: МО РФ нашло место запуска атаковавших «Хмеймим» дронов и попросило Турцию принять меры

Москва, 10 января. Пытавшиеся атаковать российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены из района населенного пункта Муаззара в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом сообщает официальный печатный орган министерства обороны России газета «Красная звезда».

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — приводит комментарий МО РФ издание.

В связи с этим Минобороны направило письма руководителю Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану и начальнику генерального штаба ВС страны Акару Хулуси. В посланиях российское военное ведомство указало турецкой стороне на необходимость активизации работы по выставлению наблюдательных постов и выполнения обязательств по обеспечению соблюдения подконтрольными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации «Идлиб» «с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам».

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 5 на 6 января боевики с помощью 13 дронов пытались атаковать российские военные объекты в Тартусе и Латакии. Средства ПВО выявили все БПЛА на значительном расстоянии от целей.