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Сирия: МО РФ нашло место запуска атаковавших «Хмеймим» дронов и попросило Турцию принять меры
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    Сирия: МО РФ нашло место запуска атаковавших «Хмеймим» дронов и попросило Турцию принять меры

    7:42  10 Января 2018  /обновлено: 7:42  10 Января 2018
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    Сирия: МО РФ нашло место запуска атаковавших «Хмеймим» дронов и попросило Турцию принять меры

    Москва, 10 января. Пытавшиеся атаковать российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены из района населенного пункта Муаззара в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом сообщает официальный печатный орган министерства обороны России газета «Красная звезда».

    «Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — приводит комментарий МО РФ издание.

    В связи с этим Минобороны направило письма руководителю Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану и начальнику генерального штаба ВС страны Акару Хулуси. В посланиях российское военное ведомство указало турецкой стороне на необходимость активизации работы по выставлению наблюдательных постов и выполнения обязательств по обеспечению соблюдения подконтрольными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации «Идлиб» «с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам».

    Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 5 на 6 января боевики с помощью 13 дронов пытались атаковать российские военные объекты в Тартусе и Латакии. Средства ПВО выявили все БПЛА на значительном расстоянии от целей.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сирия #турция #хмеймим
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