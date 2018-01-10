Эксперты рассказали о провале попытки Украины заменить российский рынок европейским

Москва, 10 января. Попытка украинских властей заменить российский рынок европейским провалилась, товарооборот Украины с Россией растет быстрее, чем с ЕС. Об этом со ссылкой на мнение экспертов сообщает RT.

Издание приводит мнение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко и украинского политолога и экономиста Александра Дудчака. Все три эксперта отмечают, что Украина не смогла заменить зоной свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом российский рынок.

Медведчук указал, что согласно данным Национального банка Украины (НБУ) товарооборот страны с Россией в 2017 году вырос на 28,6%, с Евросоюзом — на 27,6%.

«Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики», — констатировал Виктор Медведчук.

Охрименко отметил, что невозможность заменить российский рынок европейским была понятна еще до подписания соглашения об ассоциации. По словам эксперта, кажется «невероятным и невозможным», что экспорт Украины в Евросоюз сможет компенсировать потерю российского рынка.

Александр Дудчак также отметил, что Украина не может эффективно участвовать в разделении труда со странами Евросоюза. По мнению эксперта, руководство страны принимает решения, которые ослабляют Украину.