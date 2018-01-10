Сирия: МО РФ заявило Турции о необходимости обеспечить соблюдение перемирия в зоне «Идлиб»

Москва, 10 января. Минобороны РФ заявило главам разведки и генштаба Турции, что для пресечения атак дронов необходимо обеспечить соблюдение перемирия в зоне «Идлиб». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие письма были направлены руководителю Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану и начальнику генштаба генералу Акару Хулуси. В них военное ведомство указывает турецкой стороне на необходимость активизировать работу по выставлению наблюдательных постов, чтобы пресекать атаки дронов. Также российское военное ведомство напомнило Анкаре о необходимости выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению соблюдения подконтрольными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации «Идлиб».