Сирия: Минобороны РФ рассказало, откуда выпустили атаковавшие «Хмеймим» дроны

Дамаск (Сирия), 10 января. Дроны, атаковавшие базу «Хмеймим» в Сирии, были выпущены из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб».

В министерстве обороны России подчеркнули, что данный район контролируется формированиями так называемой «умеренной» оппозиции.

«Как сообщили в Минобороны России, было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», — сказано в сообщении, опубликованном в газете «Красная звезда».

Российская сторона направила представителям турецкого командования письмо с соответствующей информацией. Напомним, 6 января ночью боевики пытались атаковать авиабазу «Хмеймим», а также базу ВМФ в Тартусе с помощью беспилотников. Атака боевиков была успешно отражена. Часть беспилотников была взята под управление, остальные аппараты уничтожили штатные зенитно-ракетными пушечные комплексы «Панцирь-С».