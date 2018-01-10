Google объединил в Google Pay свои платежные сервисы

Вашингтон, 10 января. Корпорация Google объединила под брендом Google Pay свои платежные сервисы. Соответствующее сообщение компания распространила в официальном блоге.

Новый сервис в ближайшее время можно будет использовать для покупок онлайн и для переводов между пользователями. Уже сейчас Google Pay можно опробовать в приложениях Airbnb, HungryHouse Dice, Fandango, и Instacart.

Напомним, платежный сервис Google Wallet начал работать в 2011 году. Android Pay корпорация запустила в 2015 году, для пользователей в России сервис стал доступен лишь в мае 2017 года.