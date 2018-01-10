Экипаж «КАМАЗ-Мастер» выиграл четвертый этап «Дакара»

Москва, 10 января. Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» победил в четвертом этапе ралли-рейда «Дакар-2018» в зачете грузовиков.

Экипажа россиянина Эдуарда Николаева занял первое место. Вторым стал экипаж аргентинца Федерико Вильягра из команды Iveco, третье место занял экипаж чеха Мартина Коломы из Tatra.

Ранее портал URA.ru сообщил, что российский гонщик Сергей Карякин занял второе место во втором этапе ралли, уступив чилийцу Игнасио Касале.

Напомним, 6 января стартовал 40-й ралли-рейд «Дакар», в нем участвуют 332 экипажа из 54 стран. Участники выехали из столицы Перу Лимы и закончат рейд в городе Кордоба в Аргентине. Общая протяженность маршрута составит девять тысяч километров.