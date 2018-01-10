Новую ядерную боеголовку для сдерживания России могут создать в США

Лондон, 10 января. Администрация президента США Дональда Трампа намерена создать новую ядерную боеголовку малой мощности для ракет Trident D5 и ослабить ограничения на использование ядерного оружия. Об этом со ссылкой на бывшего старшего директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала сообщает The Guardian.

По словам Вулфстала, оснащение ракет Trident D5 новыми ядерными боеголовками предусматривает подготовленная военным ведомством страны новая ядерная доктрина США. Подобная мера призвана удержать Россию от использования тактического ядерного оружия при конфликте в Восточной Европе. Вулфстал подчеркнул, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие «приведет к тяжелым для них последствиям».

Также в новой ядерной доктрине будет расширен перечень условий, которые позволят США применить ядерное оружие. В него войдет неядерное нападение с массовыми жертвами и атака на инфраструктурные и ядерные объекты, а также пункты управления.

Публикация новой ядерной доктрины США намечена на конец января текущего года.