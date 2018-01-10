Небензя рассчитывает на участие ООН в работе конгресса нацдиалога в Сочи

н

Нью-Йорк, 10 января. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассчитывает, что в конгрессе национального сирийского диалога в Сочи примут участие представители ООН. По его словам, работа в подобном формате – в интересах всемирной организации.

«Надеемся, что да», – ответил Небензя на вопрос журналистов, будут ли представители ООН принимать участие в работе конгресса в Сочи.

«Участвовать – в интересах ООН. Сочи – не единичное событие, а событие, которое должно помочь проводимому ООН процессу», – добавил российский постпред.

Напомним, что конгресс национального сирийского диалога состоится в Сочи 29-30 января. На форуме будет запущен процесс по работе над новой конституцией Сирии. Ожидается также, что в ходе конгресса смогут высказаться как представители сирийских властей, так и делегации оппозиции.