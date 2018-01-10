Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь Немцова

Вашингтон, 10 января. Администрация Вашингтона единогласно одобрила законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. Об этом свидетельствуют итоги голосования горсовета американской столицы.

По словам членом госсовета, данный шаг будет являться «символическим признанием памяти Бориса Немцова», а также демонстрацией «приверженности города демократии». Администрация Вашингтона выразила надежду, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели – 28 февраля.

Как отметили в ходе слушаний в городском совете, затраты на работы по переименованию площади составят не более двух тысяч долларов – вся сумма будет потрачена на изготовление табличек с названием площади, которые будут готовы уже через три-четыре недели.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен в Москве 28 февраля 2015 года.