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Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь Немцова
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    Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь Немцова

    2:41  10 Января 2018  /обновлено: 2:43  10 Января 2018
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    Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь Немцова

    Вашингтон, 10 января. Администрация Вашингтона единогласно одобрила законопроект о переименовании площади  перед посольством России в площадь Бориса Немцова. Об этом свидетельствуют итоги голосования горсовета американской столицы.

    По словам членом госсовета, данный шаг будет являться «символическим признанием памяти Бориса Немцова», а также демонстрацией «приверженности города демократии». Администрация Вашингтона выразила надежду, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели – 28 февраля.

    Как отметили в ходе слушаний в городском совете, затраты на работы по переименованию площади составят не более двух тысяч долларов – вся сумма будет потрачена на изготовление табличек с названием площади, которые будут готовы уже через три-четыре недели.

    Напомним, что Борис Немцов был застрелен в Москве 28 февраля 2015 года.

    Автор: Антон Зарубин
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    #немцов #посольство #вашингтон #площадь
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