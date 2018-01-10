В России могут ввести госмонополию на производство и оборот этилового спирта

Москва, 10 января. В России могу ввести государственную монополию на производство и оборот этилового спирта, соответствующий законопроект в первом чтении сегодня рассмотрит Госдума. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, законопроект внесли депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Согласно инициативе, производство и оборот этилового спирта смогут осуществлять только юридические лица, в уставном капитале которых преобладает доля государства.

Авторы законопроекта указывают, что хроническим алкоголизмом в России страдают пять миллионов человек. Регулярно употребляют алкоголь 40% работающего населения. Около 40 тысяч человек ежегодно умирают от алкогольной интоксикации. При этом около половины потребляемого в России алкоголя производится нелегально.

Также авторы инициативы указывают, что дополнительные доходы бюджета от введения госмонополии на производство и оборот этилового спирта могут составить от 400 до 500 млрд рублей в год.