Решение о ликвидации фонда Максаковой вступило в законную силу

Астрахань, 10 января. В законную силу вступило решение суда о ликвидации астраханского общественного благотворительного фонда бывшего депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой. Как сообщает представитель Кировского районного суда Астрахани, стороны не стали обжаловать вердикт.

Рассмотрение искового заявления регионального управления Минюста России с требованием ликвидировать фонд Максаковой началось в ноябре 2017 года. В конце ноября суд принял решение о ликвидации фонда и исключении данных о нем из единого государственного реестра юридических лиц, пишет издание «Ридус».

«Дата вступления приговора в законную силу – 8 января. Стороны не стали обжаловать приговор», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Напомним, что Максакова покинула Россию в 2016 году, переехав на Украину вместе со своим супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, который был в марте 2017 года убит в центре Киева.