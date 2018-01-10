Международная коалиция по борьбе с ИГ должна заняться восстановлением Ракки – Небензя

Нью-Йорк, 10 января. Страны-участники международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) должны приступить к восстановлению сирийского города Ракка. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Свое заявление российский постпред сделал по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в городе, созванных по инициативе России.

«Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ1, должны также принять на себя ответственность за восстановление города. Но на данный момент процесс идет очень медленно. И мы об этом заявили», – отметил Небензя.

Небензя отметил, что на данный момент представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов еще не дал свою полную оценку ситуации в сирийском городе. Российский постпред также напомнил, что сейчас гуманитарная ситуация в Ракке «ужасная», однако Запад сознательно игнорирует происходящее в городе.

1 Организация запрещена на территории РФ.