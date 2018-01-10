Правозащитник рассказал, чем латвийский закон о ветеранах войны унижает советских солдат

Рига, 10 января. Принятый в Латвии закон «О статусе участника Второй мировой войны» не уравнивает ветеранов советской и нацистской армий, а унижает красноармейцев, заявил правозащитник, один из инициаторов референдума о государственном статусе для русского языка в Латвии Владимир Линдерман.

По мнению Линдермана, принятый закон многие интерпретировали неверно.

«Преподносят как уравнивание в правах тех, кто воевал на стороне СССР и тех, кто воевал на стороне нацистской Германии. На самом деле нет никакого уравнивания, есть ущемление и унижение советских ветеранов», — заявил правозащитник.

При этом он добавил, что многие участники войны не получат этот статус. Как уточнил он в интервью РИА Новости, «статус участника войны получат лишь те, кто имел латвийское гражданство до момента вступления Латвии в Советский Союз», а значит большинство жителей Латвии, воевавших в рядах Красной Армии, останутся без статуса и не смогут претендовать на льготы и пособия от местных самоуправлений.

Согласно закону, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты. Ранее МИД России призвал ООН, ОБСЕ, СЕ оценить данную инициативу латвийских властей.