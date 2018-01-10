Киев возбуждает уголовные дела против своих военнопленных – помощник Генпрокурора ЛНР

Луганск, 10 января. Власти Украины открывают уголовные дела против собственных пленных, освобожденных в Донбассе, после чего насильно возвращают их в воинские части. Об этом заявил помощник Генпрокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давид Кац.

По его словам, власти Луганской народной республики рассматривают освобожденных из плена военнослужащих потерпевшими. В то же время, Киев рассматривает своих пленных как дезертиров.

«В то время как правоохранители ЛНР признают в качестве потерпевших людей, которые освобождены из незаконного удержания, украинская сторона против своих же военнопленных возбуждает уголовные дела за самовольное оставление воинских частей, о чём оповещают в СМИ», – отметил Кац.

Он добавил, что Киев потребовал от всех освобожденных военнопленных в срочном порядке прибыть в свои воинские подразделения 9 января.