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Донбасс: двое мирных жителей заблокированы в доме в Горловке из-за обстрела ВСУ
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    Донбасс: двое мирных жителей заблокированы в доме в Горловке из-за обстрела ВСУ

    1:38  10 Января 2018  /обновлено: 1:39  10 Января 2018
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    Донбасс: двое мирных жителей заблокированы в доме в Горловке из-за обстрела ВСУ

    Донецк, 10 января. Украинские войска вечером во вторник открыли огонь по северной части Горловки, в результате чего двое мирных жителей Зайцево оказались заблокированы в собственном доме, сообщил и.о. главы городской администрации Иван Приходько.

    По словам чиновника, обстрел поселка Зайцево на окраине Горловки начался около восьми часов вечера. Пострадал дом на улице Красных Партизан, 26. В результате в доме оказались заблокированными двое людей: мужчина 50 лет и его мать-пенсионерка.

    Как сообщает Донецкое агентство новостей, обстрел со стороны ВСУ продолжается. По предварительным данным, киевские силовики стреляют из танка. На данный момент известно, что люди, заблокированные в собственном доме, живы, однако из-за продолжающегося обстрела деблокировать их пока не удается.

    По словам Приходько, людей эвакуируют, как только прекратятся выстрелы.

    Утром во вторник сообщалось, что за сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали населенные пункты Спартак, Докучаевск, Зайцево, Крутая Балка. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #украина #обстрел #горловка
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