Мировой рекорд по продолжительности дрифта был побит на BMW M5

Москва, 10 января. Мировой рекорд по продолжительности дрифта был обновлен командой профессиональных гонщиков на BMW M5. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автоконцерна.

Видео заезда было выложено на YouTube.

Автомобилем управлял пилот Йохан Шварц, проехавший 374 километра за восемь часов, не останавливаясь для дозаправки (хотя это не было запрещено правилами). Ему ассистировал каскадер, который следовал за машиной и заправлял ее, высунувшись из окна.

Предыдущий рекорд по управляемому заносу был установлен в 2013 году на заднеприводном BMW M5. Протяженность дрифта составила 230 километров. В то же году был установлен рекорд по продолжительности синхронного дрифта двух автомобилей.

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