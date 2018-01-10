18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Новую ядерную боеголовку для сдерживания России могут создать в США
Весь мир
Мировой рекорд по продолжительности дрифта был побит на BMW M5
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мировой рекорд по продолжительности дрифта был побит на BMW M5

    1:27  10 Января 2018  /обновлено: 2:29  10 Января 2018
    194

    Мировой рекорд по продолжительности дрифта был побит на BMW M5

    Москва, 10 января. Мировой рекорд по продолжительности дрифта был обновлен командой профессиональных гонщиков на BMW M5. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автоконцерна.

    Видео заезда было выложено на YouTube.

    Автомобилем управлял пилот Йохан Шварц, проехавший 374 километра за восемь часов, не останавливаясь для дозаправки (хотя это не было запрещено правилами). Ему ассистировал каскадер, который следовал за машиной и заправлял ее, высунувшись из окна.

    Предыдущий рекорд по управляемому заносу был установлен в 2013 году на заднеприводном BMW M5. Протяженность дрифта составила 230 километров. В то же году был установлен рекорд по продолжительности синхронного дрифта двух автомобилей.

    Ранее издание «Ридус» сообщало, что китайская компания Future Mobility показала прототип электрического кроссовера, который может стать серьезным конкурентом Tesla Model X.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рекорд #bmw #дрифт #занос
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Россия поднимет вопрос о гуманитарной ситуации в Ракке в Совбезе ООН

      0:09 10 Января 2018 367
      Читать
      18:16
      Вчера

      МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны
      16:53
      Вчера

      Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии
      15:51
      Вчера

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее
      14:17
      Вчера

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Вчера

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5453

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6000

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11072

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10940

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12037
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      16:55   9 Января 2018
      2699
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      22338
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      634
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      225