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Технологии
В SpaceX отрицают потерю секретного спутника Zuma
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    В SpaceX отрицают потерю секретного спутника Zuma

    1:21  10 Января 2018  /обновлено: 1:21  10 Января 2018
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    В SpaceX отрицают потерю секретного спутника Zuma

    Нью-Йорк, 10 января. Компания SpaceX отрицает, что секретный спутник США под кодовым названием Zuma был потерян в воскресенье из-за нештатной работы ее ракеты-носителя Falcon 9. 

    Как сообщает агентство Space, во вторник президент SpaceX Гуинн Шотуэлл заявила, что «последняя полученная информация» свидетельствует о том, что ракета-носитель «Falcon 9 сработала в воскресенье вечером в полной мере штатно». 

    При этом она подчеркнула, что появившаяся в СМИ информация является «в корне неверной», а дальнейших комментариев не будет из-за того, что информация о спутнике Zuma является секретной.

    Отметим, во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что информацию о том, что аппарат не вышел на заданную орбиту, уже предоставили членам Конгресса США. Предполагаемый ущерб источники издания оценили в миллиарды долларов.

    Ранее сообщалось, что американский разведывательный спутник Zuma не вышел на расчетную орбиту и, предположительно, потерпел крушение. Как сообщал «Телеканал 360», по некоторым данным, гибель аппарата произошла изза сбоя в ускорителе второй ступени Falcon 9.

    Автор: Олеся Волкова
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    #spacex #falcon9 #zuma
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