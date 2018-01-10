В SpaceX отрицают потерю секретного спутника Zuma

Нью-Йорк, 10 января. Компания SpaceX отрицает, что секретный спутник США под кодовым названием Zuma был потерян в воскресенье из-за нештатной работы ее ракеты-носителя Falcon 9.

Как сообщает агентство Space, во вторник президент SpaceX Гуинн Шотуэлл заявила, что «последняя полученная информация» свидетельствует о том, что ракета-носитель «Falcon 9 сработала в воскресенье вечером в полной мере штатно».

При этом она подчеркнула, что появившаяся в СМИ информация является «в корне неверной», а дальнейших комментариев не будет из-за того, что информация о спутнике Zuma является секретной.

SpaceX Says Falcon 9 Rocket Performed as Expected During Zuma Launch https://t.co/0QyMikCYeE pic.twitter.com/LAjLXnKnpQ — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 9, 2018

Отметим, во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что информацию о том, что аппарат не вышел на заданную орбиту, уже предоставили членам Конгресса США. Предполагаемый ущерб источники издания оценили в миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что американский разведывательный спутник Zuma не вышел на расчетную орбиту и, предположительно, потерпел крушение. Как сообщал «Телеканал 360», по некоторым данным, гибель аппарата произошла изза сбоя в ускорителе второй ступени Falcon 9.