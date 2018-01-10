Apple поможет родителям победить зависимость ребенка от смартфона

Сан-Франциско, 10 января. Компания Apple анонсировала новую функцию родительского контроля, которая позволит родителям контролировать время, проведенное ребенком у экрана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение обновить функцию родительского контроля в iOS было принято под давлением инвесторов, которые написали открытое письмо руководству компании с призывом сделать действующую систему более эффективной.

По словам представителей Apple, новая система станет «эталонной» в своем классе и облегчит родителям контроль за количеством времени, проведенного ребенком у смартфона или планшета.

Напомним, что сегодняшние версии iOS уже имеют функцию родительского контроля, позволяющей следить за активностью ребенка через сервис iCloud.

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