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Apple поможет родителям победить зависимость ребенка от смартфона
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    Apple поможет родителям победить зависимость ребенка от смартфона

    1:09  10 Января 2018  /обновлено: 2:27  10 Января 2018
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    Apple поможет родителям победить зависимость ребенка от смартфона

    Сан-Франциско, 10 января. Компания Apple анонсировала новую функцию родительского контроля, которая позволит родителям контролировать время, проведенное ребенком у экрана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Решение обновить функцию родительского контроля в iOS было принято под давлением инвесторов, которые написали открытое письмо руководству компании с призывом сделать действующую систему более эффективной.

    По словам представителей Apple, новая система станет «эталонной» в своем классе и облегчит родителям контроль за количеством времени, проведенного ребенком у смартфона или планшета.

    Напомним, что сегодняшние версии iOS уже имеют функцию родительского контроля, позволяющей следить за активностью ребенка через сервис iCloud.

    Ранее издание Ura.ru писало, что обновление безопасности Windows вызвало массовые сбои у пользователей по всему миру.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #дети #apple #iphone #родительский контроль
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