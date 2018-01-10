Путин посетит вагоностроительный завод в Тверской области

Тверь, 10 января. Президент России Владимир Путин в среду, 10 января, посетит Тверь с официальным визитом, где осмотрит продукцию местного вагоностроительного завода.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент посетит Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), где, среди прочего, ознакомится с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов и осмотрит городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай.

ТВЗ является самым крупным предприятием России и СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Путин уже посещал завод в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ.

Тогда завод испытывал трудности, связанные с мировым финансовым кризисом. Благодаря принятым мерам тогда удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие.

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