18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Небензя рассчитывает на участие ООН в работе конгресса нацдиалога в Сочи
Экономика
Цена на нефть Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с мая 2015 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цена на нефть Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с мая 2015 года

    0:49  10 Января 2018  /обновлено: 0:49  10 Января 2018
    80

    Цена на нефть Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с мая 2015 года

    Москва, 10 января. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,4% и составила 69,08 долларов за баррель.

    В последний раз цена нефти Brent находилась выше 69 долларов за баррель 6 мая 2015 года.

    Помимо этого, цена нефти марки WTI впервые с 10 декабря 2014 года превысила отметку 63 доллара и достигла 63,24 доллара за баррель. 

    Напомним, в конце ноября минувшего года в Вене члены ОПЕК и крупные мировые производители, не входящие в картель, подписали соглашение, которое продлевает заморозку и сокращение добычи нефти до конца 2018 года. В соглашение стран также входит Россия.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нефть #brent #wti
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Россия поднимет вопрос о гуманитарной ситуации в Ракке в Совбезе ООН

      0:09 10 Января 2018 367
      Читать
      18:16
      Вчера

      МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны
      16:53
      Вчера

      Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии
      15:51
      Вчера

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее
      14:17
      Вчера

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Вчера

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5453

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6000

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11072

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10940

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12037
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      16:55   9 Января 2018
      2693
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      22324
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      632
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      225