Цена на нефть Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с мая 2015 года

Москва, 10 января. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,4% и составила 69,08 долларов за баррель.

В последний раз цена нефти Brent находилась выше 69 долларов за баррель 6 мая 2015 года.

Помимо этого, цена нефти марки WTI впервые с 10 декабря 2014 года превысила отметку 63 доллара и достигла 63,24 доллара за баррель.

Напомним, в конце ноября минувшего года в Вене члены ОПЕК и крупные мировые производители, не входящие в картель, подписали соглашение, которое продлевает заморозку и сокращение добычи нефти до конца 2018 года. В соглашение стран также входит Россия.