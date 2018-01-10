Россияне ответили немецкому эксперту, призвавшему защитить Прибалтику от России

Москва, 10 января. Немецкий эксперт по безопасности Себастьян Брунс обратился к властям Германии с призывом усилить флот, чтобы защитить Прибалтику от «российской угрозы». Российские пользователи Интернета напомнили эксперту об опыте Германии в «сдерживании» России.

Брунс заявил, что Балтийское море превращается из «моря мира» в «зону конфликта» между силами России и НАТО. Он также отметил, что самая сильная в военном отношении страна альянса США не концентрирует свои усилия на защите стран Прибалтики, поэтому обеспечить оборону прибалтийских стран должна Германия.

В частности, он предложил Берлину вложить больше средств в новые военные корабли.

Пользователи Рунета скептически отнеслись к идее Брунса об «особой роли» Германии в «сдерживании» России в Прибалтике. Так, эксперту напомнили о печальном опыте Германии в двух мировых войнах.

Самой же Прибалтике россияне посоветовали поменять свое отношение к Москве, чтобы перестать чувствовать себя «в опасности».