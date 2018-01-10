Сирия: генсек ООН провел переговоры с представителями объединенной оппозиции

ООН, 10 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с президентом оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насером аль-Харири.

Как сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, после встречи с «делегацией Сирийской национальной коалиции» Гутерреш «был воодушевлен их готовностью работать на следующем раунде женевских переговоров без предварительных условий».

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь СКП Яхьи Ариди уточнил после встречи, что аль-Харири заявил о необходимости оказывать давление на сирийские власти в Женеве.

Отметим, делегация сирийской оппозиции до 12 января находится с визитом в США. В Сочи 29-30 января состоится Конгресс национального сирийского диалога.