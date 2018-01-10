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Сестра осужденного за изнасилование Шурыгиной рассказала, почему его выпустили по УДО
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    Сестра осужденного за изнасилование Шурыгиной рассказала, почему его выпустили по УДО

    0:20  10 Января 2018  /обновлено: 0:20  10 Января 2018
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    Сестра осужденного за изнасилование Шурыгиной рассказала, почему его выпустили по УДО

    Москва, 10 января. Екатерина Семенова, сестра осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова, рассказала журналистам, почему суд принял решение об условнодосрочном освобождении ее брата.

    По словам Семеновой, значительную роль в решении суда сыграло благодарственное письмо, которое прислал детский дом, которому Семенов помогал. Как рассказала его сестра, после съемок в передаче Андрея Малахова он отказался от гонорара и перечислил все деньги в детдом. 

    Как рассказала Екатерина Семенова в интервью «Телеканалу 360», судья также обратил внимание на то, что у осужденного не было зафиксировано нарушений режима.

    Сестра осужденного за изнасилование Шурыгиной рассказала, почему его выпустили по УДО

    Семенов был осужден после инцидента, произошедшего в марте 2016 года. Тогда после вечеринки в загородном коттедже Шурыгина обвинила его в изнасиловании. В декабре 2016 года молодого человека осудили на восемь лет, позднее приговор срок сократили до 3,5 лет.

    Автор: Олеся Волкова
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    #шурыгина #семенов
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