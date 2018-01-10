Россия поднимет вопрос о гуманитарной ситуации в Ракке в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 10 января. В ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН Россия намерена поднять вопрос о гуманитарной ситуации в сирийской Ракке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы хотим обсудить гуманитарную ситуацию (в Ракке)», – заявил постпред РФ при ООН перед заседанием Совбеза по химическому разоружению Сирии, состоявшемся в этот вторник.

Напомним, что ранее о гуманитарной ситуации в Ракке упоминал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, город почти полностью разрушен и находится на грани эпидемии. Кроме того, значительная территория Ракки остается заминированной, что лишает местных жителей возможности вернуться в свои дома.