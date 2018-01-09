Трамп уверен, что обойдет Опру Уинфри на выборах президента в США в 2020 году

Вашингтон, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он победит телеведущую Опру Уинфри, если она примет участие в президентских выборах в США в 2020 году.

«Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах», – заявил Трамп, выступая на встрече с конгрессменами.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.

Ранее Опра Уинфри выступила с речью на вручении премии «Золотой Глобус». Она затронула ряд аспектов гендерного и расового неравенства в современных США, после чего пользователи соцсетей начали активно призвать телеведущую к выдвижению в президенты.