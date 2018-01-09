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Трамп уверен, что обойдет Опру Уинфри на выборах президента в США в 2020 году
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    Трамп уверен, что обойдет Опру Уинфри на выборах президента в США в 2020 году

    23:52  9 Января 2018  /обновлено: 23:52  09 Января 2018
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    Трамп уверен, что обойдет Опру Уинфри на выборах президента в США в 2020 году

    Вашингтон, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он победит телеведущую Опру Уинфри, если она примет участие в президентских выборах в США в 2020 году.

    «Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах», – заявил Трамп, выступая на встрече с конгрессменами.

    Напомним, что ранее Трамп подтвердил, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.

    Ранее Опра Уинфри выступила с речью на вручении премии «Золотой Глобус». Она затронула ряд аспектов гендерного и расового неравенства в современных США, после чего пользователи соцсетей начали активно призвать телеведущую к выдвижению в президенты.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #выборы #сша #трамп #президент #опра уинфри
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