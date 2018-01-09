Киев, 9 января. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не содействует расследованию дела и отказывается предоставить следствию образцы своего голоса.

В эфире украинского «5 канала» Енин заявил, что в скором времени ведомство может опубликовать результаты экспертизы пленок. Однако при этом он подчеркнул, что Саакашвили «никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил ходатайства предоставить образцы своей речи». По мнению заместителя генпрокурора, это доказывает, что на пленках записан именно голос экс-губернатора Одесской области.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурирует Саакашвили, а также бизнесмен Сергей Курченко и другие. По мнению генпрокурора, проводимые Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича и Курченко.

Напомним, в декабре минувшего года сторонники Саакашвили после вече попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. Во вторник, 9 января, пресс-секретарь Саакашвили Татьяна Баграновская сообщила, что политик намерен провести марш своих сторонников за импичмент президента Украины Петра Порошенко 21 января.

Как сообщал портал «Утро.ру», ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, а Окружной административный суд Киева отказал ему в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.