18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА выбила боевиков из крепости Райан в провинции Идлиб
Украина
Саакашвили отказался предоставить следствию образцы голоса — Генпрокуратура Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили отказался предоставить следствию образцы голоса — Генпрокуратура Украины

    23:42  9 Января 2018  /обновлено: 23:42  09 Января 2018
    363

    Саакашвили отказался предоставить следствию образцы голоса — Генпрокуратура Украины

    Киев, 9 января. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не содействует расследованию дела и отказывается предоставить следствию образцы своего голоса.

    В эфире украинского «5 канала» Енин заявил, что в скором времени ведомство может опубликовать результаты экспертизы пленок. Однако при этом он подчеркнул, что Саакашвили «никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил ходатайства предоставить образцы своей речи». По мнению заместителя генпрокурора, это доказывает, что на пленках записан именно голос экс-губернатора Одесской области. 

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурирует Саакашвили, а также бизнесмен Сергей Курченко и другие. По мнению генпрокурора, проводимые Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича и Курченко. 

    Саакашвили отказался предоставить следствию образцы голоса — Генпрокуратура Украины

    Напомним, в декабре минувшего года сторонники Саакашвили после вече попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. Во вторник, 9 января, пресс-секретарь Саакашвили Татьяна Баграновская сообщила, что политик намерен провести марш своих сторонников за импичмент президента Украины Петра Порошенко 21 января. 

    Как сообщал портал «Утро.ру», ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, а Окружной административный суд Киева отказал ему в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили #грузия #енин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Россия поднимет вопрос о гуманитарной ситуации в Ракке в Совбезе ООН

      0:09 10 Января 2018 172
      Читать
      18:16
      Вчера

      МИД РФ назвал «откровенным глумлением» закон Латвии об участниках Второй мировой войны
      16:53
      Вчера

      Минобороны РФ отреагировало на заявление США по атаке дронов в Сирии
      15:51
      Вчера

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее
      14:17
      Вчера

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Вчера

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5414

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5985

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11062

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10926

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12020
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      В Минобороны рассказали о странных маневрах самолета-разведчика США при атаке на объекты РФ в Сирии

      16:55   9 Января 2018
      2602
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      22055
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      622
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      223