США импортируют в Сирию нестабильность, передавая технологии террористам – депутат ГД

Москва, 9 января. Передавая технологии, позволившие террористам в Сирии совершить атаку на российские объекты при помощи беспилотников, США импортируют на Ближний Восток нестабильность. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

По его словам, технологии, которые позволили террористам провести атаку на российские объекты в Сирии, не могли быть приобретены на «открытом рынке» – вопреки заявлениям США.

«Стабильность в этом регионе Соединенным Штатам Америки не нужна, они импортируют как раз нестабильность, они как раз мастера разжечь костер в других регионах, подальше от своих границ. То, что приобретены они (технологии, прим ФАН) на обычном рынке - это невозможно... Идут наверняка прямые поставки», – приводит слова Красова РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 6 января террористы предприняли попытку атаковать российские объекты в Сирии при помощи ударных беспилотников. Пентагон прокомментировал данный инцидент, заявив, что технологии, использованные во время атаки, были «легко доступны на открытом рынке».