Гаага, 9 января. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выразила готовность оказать финансовую помощь Сирии для ликвидации двух последних объектов по производству боевых отравляющих веществ. С таким заявлением выступил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

По словам Узюмджю, ОЗХО подтвердила уничтожение «25 из 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской республикой».

«Благодаря добровольным взносам государств – участников [Конвенции о запрещении химического оружия] в целевой фонд для уничтожения химического оружия в Сирии секретариат в состоянии оказать Сирийской Арабской республике финансовую помощь в уничтожении предприятий, расположенных на этих двух объектах», – заявил Узюмджю.

По его словам, на конец декабря целевой фонд ОЗХО составлял 15,6 миллионов евро.

Напомним, что резолюция о ликвидации химического оружия в Сирии была принята в сентябре 2013 года, а в течение следующего года были вывезены и уничтожены около 1,2 тысяч тонн отравляющих веществ. Наиболее значимое участие в ликвидации химического оружия в Сирии приняла Россия. Таким образом, с 2014 года сирийские власти не располагают химическим арсеналом, а сообщения о прецедентах с использованием химоружия в Сирии являются провокациями вооруженных террористических группировок.